'De Gea legt miljoenendeal volledig in handen United'

David De Gea lijkt alsnog een overstap naar Manchester United tegemoet te kunnen zien. Volgens het niet altijd even betrouwbare The Sun is de sluitpost zelf al akkoord.



Real Madrid zou naar verluidt zo'n 75 miljoen euro willen spenderen om De Gea alsnog de nummer één te laten worden. De Spaanse topclub wil de deal snel afronden met de situatie van 2015 in het achterhoofd. Ook toen was er langdurig sprake van interesse, maar bleek er op de valreep onvoldoende tijd voor witte rook.



De Madrilenen hebben United daarom een concreet voorstel geboden en ook De Gea zelf heeft een aanbieding ontvangen. Naar verluidt kan de sluitpost voor vijf of zes seizoenen tekenen, maar eerst moet zijn werkgever nog akkoord gaan. Zelf heeft de international al verzocht om deze stap alsnog te mogen maken.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.