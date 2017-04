Wenger lacht om Spurs-stelling: "Je kunt dat niet zeggen"

Arsenal had jaren alle reden om te lachen om rivaal Tottenham Hotspur, maar dit seizoen is dat wel anders. Arsène Wenger vindt echter niet dat er op basis van dit seizoen een machtsverschuiving zichtbaar is.



Wenger eindigde met Arsenal nog nooit onder de 'Spurs' en dat lijkt dit seizoen wel te gebeuren, nadat het vorig seizoen pas op de valreep lukte. Zondag treffen de rivalen elkaar. "Dit is één van de weinige keren dat Tottenham als favoriet aan de derby begint", geeft de Fransman toe in de Britse media. "Ik maak me daar niet druk om. Het belangrijkste voor ons is om bij de eerste vier te finishen."



De Arsenal-manager beaamt dat het 'mooi' is om boven Tottenham te eindigen. "Maar het gaat allemaal om het halen van de topvier." Of de stadsgenoot daarin voortaan de bovenliggende club is? "Als Tottenham nu boven ons eindigt, dan kun je niet zeggen dat ze beter zijn dan wij. Je kunt niet zeggen dat één seizoen even zwaar weegt als twintig jaar."