Conte steekt handen niet in het vuur voor Hazard

Chelsea-manager Antonio Conte durft niet te voorspellen of de toekomst van Eden Hazard op Stamford Bridge ligt. Ook de Italiaan is bekend met de berichtgeving omtrent een zomertransfer naar Real Madrid.



Chelsea wil zijn in 2020 aflopende verbintenis opwaarderen om Real af te schrikken, maar het is onzeker of de hoofdpersoon dat zelf ook ziet zitten. Conte weet dat. "Het is voor mij onmogelijk om die verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor Eden, maar voor iedere speler. Ik kan mijn mening geven, maar de club beslist", zo citeert The Daily Mail.



Conte vervolgt: "Ik heb niet de indruk dat Chelsea aan verkopen denkt. We moeten de ploeg versterken, maar in het voetbal heb je ook te maken met de wens van een speler. Ik denk dat Eden hier graag blijft om verder te bouwen. Dat kan ik alleen wel zeggen, maar ik bezit geen glazen bol. Je moet begrijpen dat sommige factoren oncontroleerbaar zijn."