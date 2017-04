Ancelotti: "Weet niet of dit nu een genoegdoening is"

Middels een 0-6 overwinning op VfL Wolfsburg heeft Bayern München de 27ste landstitel uit de geschiedenis binnen. Coach Carlo Ancelotti omschrijft zich daarom als 'een zeer gelukkig man'.



"Het was een fantastische ervaring", zo liet de Italiaanse oefenmeester na afloop optekenen. "We hebben het goed gedaan in de Bundesliga. Ik ben zeer gelukkig hier te zijn en met deze geweldige spelers te werken. We hebben geweldig voetbal laten zien. Nu is het moment voor een feest."



Feit is wel dat de bekeruitschakeling midweeks de euforie wat tempert. "Ik weet niet of dit nu een genoegdoening is", beaamt Ancelotti. "Soms ontbeerde het ons aan geluk, soms waren we niet goed genoeg. We kunnen het komend seizoen beter doen."