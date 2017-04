Twente wil terug naar historische grond: "Het is waar"

FC Twente heeft mooie succesverhalen beleefd in de Grolsch Veste, maar menig supporter met historisch besef zal ongetwijfeld nog wel eens terugdenken aan Het Diekman. Ook de clubleiding is de historische grond niet vergeten.



De Tukkers willen een nieuw trainings- en opleidingscomplex bouwen op een steenworp van de locatie waar ooit het oude stadion stond. Dat laat sportwethouder Jurgen van Houdt weten aan TC/Tubantia. "De handtekeningen zijn nog niet gezet. Maar het is waar dat we met FC Twente praten over een terugkeer. Het past bij de toekomstplannen die we als stad hebben op het gebied van sport."



Ook clubwoordvoerder Richard Peters spreekt zich uit over dit plan. "We zijn met de gemeente Hengelo en Enschede in gesprek over de invulling van de trainingslocatie en gezien de ligging van het Diekman nabij het Stedelijk Lyceum is een verhuizing van de onderbouw en de middenbouw een serieuze optie."



Op dit moment spelen er verschillende amateurclubs op die locatie. Zij zullen moeten verhuizen om dit plan mogelijk te maken.