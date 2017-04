Buffon doet onthulling: "Heb mijn belofte ingetrokken"

Gianluigi Buffon staat op 39-jarige leeftijd nog steeds te boek als betrouwbare doelman, maar een man van zijn woord is hij duidelijk niet. Dat blijkt althans na het tweeluik met FC Barcelona in de Champions League.



"Ik had beloofd om te zullen stoppen met voetballen na dit seizoen indien ik over twee duels geen enkele goal zou incasseren tegen FC Barcelona", vertelt de Juventus-doelman aan Sky Sport Italia. Dat lukte dankzij een 3-0 zege en een 0-0 gelijkspel. "Dus ik heb dat verteld aan voorzitter Andrea Agnelli."



"Hij zei dat we allemaal domme dingen doen in het leven, maar niet ongerust moeten worden en vooral verder moeten gaan. Dus ik heb mijn belofte moeten intrekken. De voorzitter heeft meer ervaring dan ikzelf en hij heeft me een goed advies gegeven", aldus Buffon.