Atlético vergroot kans op derde plek met ruime uitzege

Atlético Madrid heeft zaterdagavond op fraaie wijze drie punten behaald. In de uitwedstrijd bij Las Palmas werd na een vliegende start met 0-5 gewonnen.



De Madrilenen schoten voortreffelijk uit de startblokken. Al na twee minuten opende Kevin Gameiro de score en nog voor de twintigste minuut nam hij ook de 0-3 voor zijn rekening. Tussendoor wist ook Saúl Niguez zijn naam op het scoreformulier te noteren.



Na rust kwam de zege van Atlético niet meer in gevaar. Kevin-Prince Boateng kreeg na 65 minuten nog rood bij Las Palmas, dat vlak daarna de 0-4 van Thomas incasseerde. Het slotakkoord kwam op naam van Fernando Torres.



Atlético komt met 71 punten nog wat steviger op plek drie. Sevilla kan in punten wel weer gelijk komen, maar heeft een veel minder doelsaldo.



Scoreverloop:

0-1 (2') Kevin Gameiro

0-2 (17') Saúl Niguez

0-3 (18') Kevin Gameiro

0-4 (72') Thomas

0-5 (90') Fernando Torres