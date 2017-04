Bayern stelt volgende landstitel veilig met zesklapper

Bayern München heeft zich op indrukwekkende wijze voor de vijfde opeenvolgende keer gekroond tot kampioen van Duitsland. Op bezoek bij VfL Wolfsburg werd een 0-6 overwinning behaald.



De formatie van Andries Jonker begon met basisspeler Riechedly Bazoer sterk aan de wedstrijd en kreeg via Mario Gomez de eerste kans. Na negentien minuten nam Bayern echter de leiding via David Alaba, die op fraaie wijze een vrije trap in het doel mikte. Nog voor rust stelde Robert Lewandowski de winst veilig door twee keer te scoren.



Bayern zag RB Leipzig eerder op de dag puntenverlies lijden en dus volstond een zege om wéér kampioen te worden. Na rust kwam dit vanzelfsprekend ook niet meer in gevaar. Oranje-international Arjen Robben, Thomas Müller en Joshua Kimmich maakten de zesklapper vol. Luiz Gustavo zag tussendoor nog rood.



Voor de ploeg van Carlo Ancelotti is het kampioenschap wel een pleister op de wonde. De ploeg verspeelde onlangs zowel de DFB-Pokal als de Champions League.



Scoreverloop:

0-1 (19') David Alaba

0-2 (36') Robert Lewandowski

0-3 (45') Robert Lewandowski

0-4 (66') Arjen Robben

0-5 (80') Thomas Müller

0-6 (85') Joshua Kimmich