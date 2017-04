Jörgensen krijgt advies: "Hij moet gewoon blijven"

Nicolai Jörgensen is met 21 doelpunten en dertien assists een duidelijke meerwaarde bij Feyenoord. De Deense spits zou daarmee in beeld zijn gekomen bij Everton, maar volgens Jan Boskamp is een langer verblijf een betere optie.



"Hij moet gewoon bij ons blijven", zo laat de Feyenoord-supporter weten in Voetbal Inside. "Hij is zo belangrijk voor Feyenoord. Zoals Everton nu speelt, kan Jörgensen daar niet spelen. Zij hebben alleen de ruimte voor Romelu Lukaku, die is oersterk en blijft maar lopen."



Johan Derksen voegt toe: "Dat hij zo belangrijk is voor Feyenoord, daar heeft zijn makelaar niets mee te maken. Die makelaar wil nu gewoon cashen. Ik denk dat hij voor de stap naar Everton fysiek ook wat te kort komt. Misschien krijgt Jörgensen dan hetzelfde probleem wat Vincent Janssen nu bij Tottenham heeft."