Ten Cate definitief zeker van titel na roerige week

Henk ten Cate heeft na een aantal roerige dagen weer reden tot lachen. Zijn werkgever Al Jazira is zaterdag kampioen geworden in de Verenigde Arabische Emiraten.



Al Jazira wist de strijd om het kampioenschap op indrukwekkende wijze te besluiten. Op bezoek bij middenmoter Hatta werd een 0-5 overwinning behaald. Ali Ahmed Mabkhout groeide met drie doelpunten uit tot de grote held, waar Samuel (eigen doelpunt) en Ailton Almeida de productie compleet maakten.



De formatie van Ten Cate moet nog twee duels afwerken dit seizoen, maar de voorsprong op uittredend kampioen Al-Ahli bedraagt nu tien punten en dus is het kampioenschap een feit. Voor Al Jazira is dit de tweede landstitel uit de clubgeschiedenis.



Ten Cate bedankte deze week voor het bondscoachschap van Oranje.