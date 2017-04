Oer-Ajacied gunt Feyenoord titel: "Al klinkt gunnen neerbuigend"

Na de nederlaag bij PSV, en de zege van Feyenoord op Vitesse, lijkt de titel een utopie voor Ajax. Oer-Ajacied Freek de Jonge heeft zich er dan ook bij neergelegd en gunt Feyenoord de titel. "Al klinkt 'gunnen' weer zo neerbuigend."



"Simpelweg op basis van de uitslagen en de cijfers is Feyenoord de terechte kampioen. Het mooie is dat Ajax altijd voor frivoliteit stond, Feyenoord voor wilskracht. Maar met bijvoorbeeld Toornstra en vooral Elia is er bij hen ook een zekere frivoliteit ontwikkeld", stelt De Jonge, een populaire cabaretier, aan tafel bij RTL Late Night.