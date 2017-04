PSV meldt deal eindelijk: "Duurde even, maar dat had zijn reden"

PSV maakte gisteren bekend dat Frank Arnesen (60) aan de Raad van Commissarissen is toegevoegd, met de portefeuille Voetbalzaken. Een gouden greep, zo denkt RvC-voorzitter Jan Albers.



Arnesen volgt Hans van Breukelen, die naar de KNVB vertrok, op. "Het heeft een tijd geduurd voordat de post na het vertrek van Hans is ingevuld, maar dat had zijn redenen. In het voetbal zijn genoeg mensen te vinden die de geestelijke bagage hebben om een rol als commissaris te vervullen, maar aan de meeste kandidaten kleven andere bezwaren", legt Albers uit aan het Eindhovens Dagblad.



"Sommige geschikte kandidaten zijn vaak op televisie en geven daar ongezouten hun mening. Dat is niet iets dat bij een toezichthouder past, aangezien wij meer op de achtergrond functioneren. Anderen zijn sterk aan een club gelieerd of hebben elders al een functie. Of ze ambiëren voor de nabije toekomst nog een aansprekende job in de voetballerij. Dat valt niet te combineren met PSV." Voor Arnesen gold dat alles niet, en dat maakte hem volgens Albers dus de ideale man voor PSV.