Belgen vernietigend over steunpilaar: "Hij is een schande!"

De derby van Manchester viel afgelopen week enorm tegen; er gebeurde weinig, eindresultaat 0-0. Al zorgde Marouane Fellaini daar voor nog wat suspense met een kopstoot richting Sergio Aguero.



Terwijl zijn coach José Mourinho nog redelijk mild was na die domme rode kaart, is journalist François Colin nu bijzonder scherp voor de middenvelder. "Ik las in één van onze kranten dat het een 'kopstootje' was. Zo had ook Mourinho het gezien, want Agüero had geen gebroken neus, geen gekloven wenkbrauw en een onbeschadigd gezicht. Fellaini is een schande voor Old Trafford, een nachtmerrie in het Theatre of Dreams", klonk het bij De Witte Duivel.



Volgens Colin heeft Fellaini dan ook geen plaats bij United en zelfs niet bij de Rode Duivels. "Deze man mag het shirt van de Red Devils niet meer ontsieren. En dat geldt ook voor de Rode Duivels. Niet alleen omdat we niet willen dat dit soort spelers ons vertegenwoordigen, maar ook omdat je iedere match het risico loopt met tien te eindigen."