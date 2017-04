OEF! Miss Bum Bum toont liefde voor Messi op geheel eigen wijze.. 29 April 2017 17:19 Lionel Messi maakte onlangs zijn 500e doelpunt van FC Barcelona. Velen vierden dit bijzondere jubileum van de kleine ster. Dat geldt ook voor Miss Bum Bum.



De 'vrouw met de mooiste billenpartij van de wereld' is groot fan van Messi, en besloot dus de 500e goal van haar lieveling op geheel eigen wijze te eren. Suzy Cortez is de naam!



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.333333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.333333333333336% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> 000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Parabéns ao queridíssimo @leomessi 👑 o melhor jogador do mundo pelos 500 gols pelo melhor time do mundo @fcbarcelona. #Messi #ElClásico #ForçaBarça #Messi500 🔵🔴⚽ c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Een bericht gedeeld door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op 23 Apr 2017 om 2:12 PDT



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> 000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Pelé foi o atleta do Século XX. Essa é minha homenagem ao melhor atleta do Século XXI @leomessi. 👑 #Messi500 #ElClasico #Messi #ForçaBarça #FCBarcelona #Football #LaLiga ⚽🔵🔴 c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Een bericht gedeeld door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op 24 Apr 2017 om 1:15 PDT c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Een bericht gedeeld door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">577 jogos pelo @fcbarcelona e 500 gols do melhor jogador do mundo @leomessi. 👑 #Messi500 #ElClasico #Messi #ForçaBarça #FCBarcelona #Football #LaLiga ⚽🔵🔴

24 Apr 2017 om 1:04 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.46666666666667% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.46666666666667% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">VISCA BARÇA! #ElClasico #Messi #ForçaBarça #LaLiga ⚽🔵🔴

23 Apr 2017 om 11:08 PDT

F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Faltam 3 dias para #ElClasico o @fcbarcelona vai ganhar com 2 gols do melhor jogador do mundo @leomessi chegando aos n° 500 com o Barça. #FCB #ForçaBarça #Messi500 #LaLiga ⚽🔵🔴

20 Apr 2017 om 3:42 PDT

Meer foto's

Wilt u deze reactie verwijderen? Ja Annuleer