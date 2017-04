Bizar: Oud-Feyenoorder krijgt contract voor één (cruciaal) duel

De strijd tegen degradatie in de Jupiler League bereikt met gemak een climax voor FC Dordrecht. Volgende week wacht een cruciaal duel tegen FC Den Bosch.



De voorsprong is twee punten op hekkensluiter Achilles '29. Voor de wedstrijd tegen de Brabanders is door Dordrecht nu een zeer opmerkelijke move gemaakt; Ricky van Haaren keert namelijk voor (vooralsnog) één duel terug bij de Schapenkoppen. Hij was in de eerste seizoenshelft een belangrijke pion, maar besloot in de winter te vertrekken omdat hij een stap hogerop wilde maken.



Er kwam echter geen club voor Van Haaren, en derhalve zat hij nog altijd zonder werkgever. Nu kan hij volgende week dus één potje meedoen met Dordrecht. "Van Haaren is nog speelgerechtig voor FC Dordrecht en is honderd procent fit. De afgelopen periode heeft hij bij Excelsior mee kunnen trainen om zijn conditie op pijl te houden", schrijft Dordrecht op de clubwebsite.



Eerder stond Van Haaren al onder contract bij onder meer Excelsior (jeugd), ADO Den Haag, VVV-Venlo en Feyenoord.