Heerenveen-icoon: "Op deze manier blijf je aanrommelen"

Riemer van der Velde kijkt net zoals vele landgenoten met argusogen naar de ontwikkelingen bij de KNVB. De zoektocht naar een Oranje-bondscoach verloopt chaotisch en dat bevalt ook de erevoorzitter van sc Heerenveen allerminst.



"Het is nogal een gedoe geweest, daarover is iedereen het wel eens lijkt me", stelt de Fries in De Telegraaf. "Maar dat is niet van vandaag of gisteren. Dat gold ook al voor de benoemingen van Hiddink en Blind. Er wordt lukraak iemand uit de hoge hoed getoverd en de bedoeling is niemand duidelijk. Op deze manier blijf je aanrommelen."



Van der Velde kan wel leven met een duo Dick Advocaat en Ruud Gullit. "Voor de korte termijn is dat een uitstekende oplossing. Advocaat is een ervaren trainer en Gullit kan met veel jongens goed overweg. Voor de rest van de kwalificatie lijkt me dat een goed duo."



In zijn optiek is het te makkelijk om vooral technisch directeur Hans van Breukelen aan te wijzen, ondanks zijn 'onhandige' indruk. " Hij bungelt, maar ze laten hem ook bungelen. Het is ook voor Van Breukelen moeilijk werken, omdat niet duidelijk is wat de KNVB nou precies wil. Het ontbreekt aan een sterke leiding."