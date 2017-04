Feyenoord zet in op een gloednieuw stadion onder de naam Feyenoord City, maar de plannen roepen nog altijd weerstand op. Sterker nog: volgens de initiatiefgroep Red de Kuip is dit zelfs nadelig voor de huidige koploper.



"De plannen van Feyenoord City zijn wensdenken ten top", stelt voorzitter Erwin Ekelaar in het NRC. "Veel megastructuur en beton. Maar met voetbal heeft het niets te maken. Er is interesse uit de markt, zegt Feyenoord City dan – of het haalbaar is, daar hebben ze niet naar gekeken. Terwijl enige oplettendheid bij grote investeringen in vastgoed toch op zijn plaats is."



De kans is aanwezig dat De Kuip gesloopt zal worden en dat is volgens Ekelaar een besluit gebaseerd op concurrentievrees. Hij wijst nar een moment uit 2012. "Toen ook sprak de directeur de legendarische woorden dat Feyenoord met De Kuip in het rechter rijtje van de Eredivisie zou komen te spelen."



Ekelaar wijst daarnaast op de plannen v an Red de Kuip. "Al in 2014 heeft stichting Red de Kuip de financiering van 200 miljoen rond gekregen – in tegenstelling tot die voor de bouw van het nieuwe Feyenoord City. Desalniettemin wil de Feyenoord-organisatie voor nieuwbouw gaan. Maar nieuwbouw zal niets oplossen. Sterker, het zal juist problemen creëren."