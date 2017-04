Groninger hoopt op buitenland: "Kon moeilijk akkoord gaan"

Tom Hiariej is begonnen aan zijn laatste weken als speler van FC Groningen. Na tien seizoenen deed de clubleiding hem nog wel een nieuw voorstel, maar de verdediger annex middenvelder besloot 'nee' te zeggen.



"Ik heb er wel over nagedacht", vertelt de loyale voetballer aan FC Groningen TV. "Je zit met je familie en dan bespreek je alles even. Met dit voorstel kon ik moeilijk akkoord gaan. Voor mijn gevoel gaf het niet de waardering die ik verdien."



Hiariej kon voor drie jaar bijtekenen. "Maar het lijkt me ook wel leuk om ergens anders aan de slag te gaan." In de zomer kon hij al naar Australië. "Het is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat FC Groningen niet meewerkte. Het was een mooi avontuur geweest, maar er gingen ook een paar spelers weg."



De binnenkort transfervrije Hiariej hoopt nu alsnog op zo'n avontuur. "Amerika lijkt me ook mooi, net als Australië. Ik wil wel ergens voetballen waar het lekker weer is."