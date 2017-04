Spaan doet onthulling: "Was voor Feyenoord te duur"

In zijn column in weekblad Voetbal International heeft Arnold Bruggink advies gegeven aan Feyenoord. Volgens de analist is Derrick Luckassen van AZ een uitstekende aanwinst, maar daar schijnt de clubleiding zelf ook al achter te zijn.



In Het Parool komt Henk Spaan met nieuws omtrent Luckassen en Feyenoord. Hij schrijft: "Toevallig hadden Hugo Borst en ik het (op zaterdagmiddag 28 januari op Spangen) daarover gehad met Martin van Geel. Van Geel zei dat hij een beperkt budget had en dat Luckassen voor Feyenoord te duur was."



Luckassen ligt nog tot medio 2018 vast in Alkmaar. Of zijn komst in de zomer wél haalbaar is? "Een plaatsing voor de Champions League zal dat budget vergroten, maar als AZ dankzij hem de beker wint, wordt Luckassen ook weer duurder. Succes kost geld en levert het op."