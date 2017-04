'Feyenoord zet helikopter in bij kampioenschap op Woudestein'

Het is een traditie bij Feyenoord om op de jaarlijkse Open Dag nieuwe spelers te presenteren via de helikopter. De beoogde landskampioen overweegt hetzelfde vervoersmiddel in te zetten bij een kampioenschap op Woudestein.



Feyenoord heeft op 7 mei aan een overwinning op Excelsior voldoende om het kampioenschap definitief binnen te halen. In dat geval volgt later op de dag een huldiging in De Kuip, waar de schaal gepresenteerd zal worden aan Het Legioen. Gezien de voorspelde drukte in de stad is besloten om de spelersbus niet in te zetten voor de terugkeer.



Volgens het doorgaans goed geïnformeerde KuipTalk zet Feyenoord een helikopter in om de spelers van Woudestein over te brengen naar De Kuip. Tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior is het voor supporters mogelijk om in het Feyenoord-stadion via grote beeldschermen de ontwikkelingen te volgen.



Volgens Voetbal International-watcher Iwan van Duren klopt het verhaal echter niet. De spelers zouden 'gewoon' per bus terugkeren.





De geruchten worden steeds gekker. Heb t even nagevraagd. Feyenoord gaat niet per helikopter naar De Kuip op 7 mei. Gewoon met de bus dus. — Iwan van Duren (@iwanvanduren) 29 april 2017