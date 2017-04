PSV kroonde zich in 2007 op heroïsche wijze tot kampioen van Nederland. Eén doelpunt bleek voldoende om Ajax te verschalken in de titelrace en velen wijzen daarbij op de eretreffer van Patrick Kluivert in de met 1-5 verloren topper.



Kluivert zegt 'nooit meer' te worden herinnerd aan dat doelpunt. "Ook niet in Amsterdam. Maar het is in dat seizoen inderdaad wel gebleken dat elke goal zijn waarde heeft", zo laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad. In het seizoen 2006-2007 leek het in de laatste weken alsnog fout te gaan. "Ik weet nog dat iedereen er vooraf nog in geloofde bij ons in de kleedkamer."



De oud-international kwam als invaller in het veld terwijl de tussenstanden hem onbekend waren. "Maar aan het publiek merkte je dat er wat in de lucht hing. Er spatte enthousiasme vanaf." Een 5-1 zege op Vitesse bleek voldoende. "Ik heb maar een seizoen gespeeld bij PSV, maar mede door die dag is het een mooie periode geworden. Een grote club, met warme mensen bovendien."