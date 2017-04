OUCH.. 'Tottenham liet deze superspits lopen voor flop Janssen'

Chelsea lijkt in Engeland op weg naar de titel, tenzij Tottenham nog roet in het eten gooit. De Spurs zijn aan een sterk seizoen bezig en daarin spelen met Alderweireld, Vertonghen en Dembélé drie Rode Duivels een hoofdrol. En dan had er nog een Belg op White Hart Lane kunnen spelen.



Vorige zomer werd Christian Benteke door Liverpool aangeboden, maar Tottenham bedankte vriendelijk voor de opportuniteit. Dat schrijft de Daily Mail. Tottenham trok uiteindelijk Vincent Janssen aan, maar de Nederlander, die werd weggekocht bij AZ, kon nog niet overtuigen en wordt langzamerhand als een 'flop' bestempeld.



Benteke ging dan weer naar Crystal Palace. Daar heeft hij na een moeilijke periode zijn neus voor doelpunten weer teruggevonden. In april scoorde hij al vijf keer, waardoor zijn teller dit seizoen al op veertien treffers staat.





Always fancied Spurs would get the best out of Benteke. Belgian connection. Allardyce wants rid. Janssen would fit the bill at #CPFC 🤔 #THFC — Ben Harris (@thisisbenharris) 13 januari 2017

Would rather have had Benteke than Janssen ..... — Savva (@savva_savva) 10 december 2016

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.