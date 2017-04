Anastasiou wil meteen keihard ingrijpen bij volgende werkgever

Vanaf volgend seizoen is Yannis Anastasiou de nieuwe coach van KV Kortrijk. De huidige coach van Roda JC moet voor een kentering zorgen bij De Kerels in België. Uit zijn eerste woorden lijken we te mogen verstaan dat dit slecht nieuws zal betekenen voor enkele spelers.



KV Kortrijk kende een sterke start maar viel daarna helemaal terug met een beschamende 7 punten van de haalbare 45 tot gevolg. Hiervan is de Griekse coach op de hoogte: "Het klopt dat het voor Kortrijk een erg moeilijk seizoen was. Papazoglou, die momenteel door Kortrijk wordt verhuurd aan Roda JC, vertelde er mij ook over", citeert Het Nieuwsblad de Griek.



Anastasiou wacht dan ook de taak om weer een hechte spelersgroep te smeden. In zijn woorden laat hij alvast dat hij de bezem door de Kortrijk-selectie zal halen: "Ik heb weet van de problemen in de spelersgroep. We zijn nu al volop bezig met het bestuur en de scouting om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Het komt goed."