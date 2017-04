OUCH! Balotelli maakt gehakt van Kim Kardashian op Instagram

Mario Balotelli is zoals bekend een jongen die graag zijn ongezouten meningen uit. Dit keer gebruikt hij het medium Instagram om eens stevig uit te halen naar celebrity Kim Kardashian, die onlangs in het nieuws kwam met een niet al te aantrekkelijk kiekje van haar achterwerk.



Kardashian pronkte regelmatig met een fraaie ronde billenpartij, maar zonder Photoshop blijkt daar weinig van over te zijn. En dus schrijft Balotelli: "Seriously, wtf is this? Kanye, how can you chop this? Verschrikkelijk! De enige vrouw die slechter is geworden van operaties.."