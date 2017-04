'Steunpilaar heeft enorm goed nieuws voor PSV'

Centrumverdediger Hectór Moreno heeft al aangegeven dat hij best openstaat voor een transfer in de aankomende zomer. De Mexicaanse media zijn nu aan de haal gegaan met een interessant nieuwtje: zij denken dat de stopper van PSV in het aankomende seizoen voor Chivas, ook wel bekend als Deportivo Guadalajara, uit zijn vaderland zal spelen.



De ploeg uit Guadalajara heeft best wat financiële mogelijkheden, zoals bijna alle Mexicaanse ploegen, en zo heel vergezocht is het nieuws dus niet eens. Iemand als Hirving Lozano, die op de scoutinglijstjes van Ajax en PSV staat, verdient ongeveer twee tot tweeënhalf miljoen euro per jaar in de Mexicaanse competitie en dat is een salaris dat moeilijk te overtreffen is door de topploegen van de Eredivisie. Chivas zou in ieder geval 'zeker' een bod uit gaan brengen op Moreno.



Onlangs vertelde Moreno nog over een terugkeer in Mexico: "Dat is zeker een optie. Maar ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. Ik wil wel graag terug naar de club waar alles voor mij begon: Pumas Unam. Maar je weet niet wat de toekomst zal brengen." Mogelijk vindt hij het echter nog te vroeg voor een terugkeer in zijn vaderland, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het is niet bekend wat Chivas ongeveer wil betalen voor de PSV'er.



Update 12:43 uur

PSV mag nog altijd blijven hopen op een langere samenwerking met Hector Moreno. Velen vrezen zijn vertrek deze zomer, maar de verdediger zou nu zelf Chivas de Guadalajara hebben afgewezen omdat hij een terugkeer naar Mexico vooralsnog niet ziet zitten.



Althans, dat meldt het Mexicaanse Record. Dat nieuwtje is dus tegenstrijdig ten opzichte van zijn eerdere uitspraken, maar het zorgt in ieder geval voor goede hoop in Eindhoven. Overigens zou Chivas ook nog interesse hebben in een andere nationale held; Carlos Vela (Real Sociedad). Wellicht heeft de club bij hem meer succes.





🗞️| #Chivas tratará de convencer a Hector Moreno (#PSV y Carlos Vela (#RealSociedad a que regresen a la Liga MX y vistan la rojiblanca. pic.twitter.com/gI0aZGIRED — Mundo Liga MX (@MundoLigaMX) 29 april 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.