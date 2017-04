"Hoop in de zomer de stap naar PSV 1 te maken"

In de jeugd speelde hij nog voor Ajax, en later voor Almere City, maar inmiddels is Pablo Rosario een speler die tegen het eerste elftal van PSV aanhikt. De sterkhouder van de beloftes wil komende zomer dan ook maar wat graag definitief aansluiten bij de hoofdmacht.



Was het gisteravond tegen Telstar (1-0) zijn laatste duel voor Jong PSV? "In principe niet. Ik sta hier gewoon nog drie jaar onder contract, dus ik verwacht nog wel hier te spelen", vertelt hij na de zege in de Jupiler League aan Omroep Brabant.



"Het is voor mij een doel om komende zomer aan te sluiten bij het eerste, en daar mijn plek veilig te stellen."





Pablo Rosario is zo'n speler die weleens de overgang naar het eerste kan gaan maken. Vandaag voor het laatst als Jong PSV-er op De Herdgang? pic.twitter.com/opgncbdXgX — paul post (@paulpostman) 28 april 2017