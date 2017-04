Koeman zet charmeoffensief in: "We hebben meer Lukaku's nodig"

Romelu Lukaku weigerde zijn contract bij Everton te verlengen en stuurt daarmee aan op een transfer, maar zijn club lijkt die hem zeker niet zonder slag of stoot te geven. Alle middelen worden ingezet om de Rode Duivel te paaien. Ronald Koeman zet nog eens een charmeoffensief in.



"Ik weet niet of Lukaku zal blijven, dat zullen we op het einde van het seizoen zien. Maar we houden natuurlijk graag onze beste spelers. En Lukaku wil altijd het beste van zichzelf geven", tekende Goal op bij de coach van de Toffees.



"We hebben voorin meer spelers nodig die meer doelpunten kunnen maken. Het verschil tussen Lukaku en de rest is veel te groot. Misschien moet hun mentaliteit veranderen."