'De Boer kandidaat om aan de slag te gaan bij Bundesliga-club'

Frank de Boer zit momenteel nog zonder club, maar mogelijk duurt dat niet lang meer. De trainer wordt namelijk gezien als mogelijke nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Met die club gaat het dit seizoen niet geheel vlekkeloos.



Op dit moment staat interim-trainer Tayfun Korkut nog aan het roer bij Bayer Leverkusen, maar zijn dagen bij de club lijken zo langzamerhand wel geteld. Met een twaalfde plek in de competitie kan met dit seizoen niet echt tevreden zijn en de 1-4 nederlaag tegen Schalke 04 hakte er ook flink in.



Hier en daar wordt dan ook al gekeken naar opvolgers en daarbij wordt ook de naam van De Boer genoemd. Hij is momenteel clubloos nadat hij in het begin van het seizoen al gauw werd ontslagen bij Internazionale.