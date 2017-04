'Van deze zwakke plek van Olympique Lyon moet Ajax profiteren'

Henk Spaan kon het niet laten om een wedstrijd van Olympique Lyon te bekijken om te zien van welke zwakke punten Ajax moet gaan profiteren tegen de Franse tegenstander. Hij bezocht dan ook het duel tussen Olympique Lyon en AS Monaco.



"Dat is er eingelijk maar één: de centrale verdediger Diakhaby (20 jaar, eigen kweek) werd kort en flitsend gepasseerd door Mbappé, die vervolgens 2-0 maakte. Bij het eerste doelpunt van Falcao was hij ook negatief betrokken", zo lezen we in de column van Spaan in Het Parool.



Het is dan ook duidelijk waar Ajax van moet profiteren. "Ik denk dat Diakhaby de handelingssnelheid mist om Traoré te volgen, als die ten minste een van zijn spaarzame, geïnspireerde dagen zou hebben", aldus Spaan.