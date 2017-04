Ajacied Onana hemel in geprezen door belangrijke Kameroener

André Onana heeft complimenten gekregen van iemand waar hij als kleine jongen ongetwijfeld weleens naar gekeken heeft. De doelman van Ajax kwam voorbij in een betoog dat Thomas N'Kono had met media uit Kameroen. In het verleden was N'Kono belangrijk voor het nationale elftal van Kameroen.



N'Kono liet zich uit over zijn opvolgers in het doel van Kameroen. Als eerst sprak de oud-goalie over Fabrice Ondoa, die voorheen in de jeugdopleiding van FC Barcelona speelde. "Hij is zeer goed, ik ben ook vaak in contact met hem."



"André Onana is ook erg goed. Daarnaast heb je ook nog Carlos Kameni van Málaga. Hij is ouder en misschien de beste keeper van Kameroen van het moment", aldus N'Kono.