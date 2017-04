Belg aangepakt: "Denkt meteen dat hij bij Barça gaat spelen"

Thomas Meunier mag best tevreden zijn over zijn eerste seizoen bij Paris Saint-Germain. De rechtsachter speelde van meet af aan meer dan verwacht en wist zelfs de vaste basisplaats van Serge Aurier af te snoepen.



Toch is er ook kritiek te horen, van Stéphane Pauwels bijvoorbeeld. Meunier had de analist zelf eerst wel een veeg uit de pan gegeven. "In Barcelona was hij niet op niveau. Als hij een grote rechtsachter wil worden zal hij toch meer moeten tonen dan hij in Barcelona gedaan heeft, want hij heeft zich daar laten opeten door Neymar", haalde Pauwels uit bij L'Equipe.



"Hij is een goede speler met kwaliteiten, maar hij heeft nog maar tien goede matchen gespeeld bij PSG. Hij moet stoppen met denken dat hij direct bij Barcelona of Real Madrid gaat spelen. Ik wil hem gewoon zeggen dat hij cool moet blijven."