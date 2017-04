Perez met stomheid geslagen: "Dat mag gewoon niet gebeuren"

Bij het Nederlands elftal is men momenteel druk op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Danny Blind werd ontslagen. De zoektocht lijkt inmiddels echter aardig uit te lopen op een regelrechte soap. Ook Kenneth Perez is daar verbaasd over.



"Een probleem is dat er in deze benoemingsprocedure steeds zoveel uitlekt. Ik vind het heel opvallend, dat journalisten zo direct bij het hele traject betrokken zijn", zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Perez.



Even leek het erop dat Henk ten Cate aan de slag zou gaan als bondscoach, maar hij werd flink teleurgesteld. "Als alles klopt wat Henk ten Cate aangeeft, dan is het natuurlijk heel ongelukkig, of zeg maar gewoon slecht, dat Hans van Breukelen toezeggingen doet, die hij niet kan waarmaken. Dat mag gewoon niet gebeuren", besluit Perez.