'Ziyech-scenario' dreigt nu ook voor Aké

Het Nederlands elftal heeft zijn zaakjes momenteel niet echt goed op orde. Oranje liep eerder Hakim Ziyech al mis en nu lijkt dat ook bij Nathan Aké te gebeuren. Net als Ziyech heeft ook Aké de keuze uit nog een ander land om voor te gaan spelen en dat land, Ivoorkust, doet wel een poging Aké binnen te halen.



De speler van Chelsea wil momenteel nog geen keuze maken, maar hij heeft wel een aanbieding van Marc Wilmots, de bondscoach van Ivoorkust, klaar liggen. Oranje lijkt dan toch ook een beetje te moeten vrezen.



Fred Grim sprak over de situatie. "Mijn eerste reactie is, dat ik het heel jammer zou vinden als hij voor Ivoorkust kiest. Nathan is in potentie een Nederlands elftal-speler. Niet voor niets heeft hij alle Oranje-jeugdelftallen doorlopen en was hij er alle duels van Jong Oranje bij. Hij wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden voor het Nederlands elftal", aldus Grim tegenover De Telegraaf.