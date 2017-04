Bizar! 'Neymar verlaat Barça voor deze club'

FC Barcelona moet langzamerhand rekening gaan houden met een vertrek van Neymar. De club wis de jongeling tot op heden nog altijd te behouden, maar daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen. Met vrienden sprak de Braziliaan al over een transfer.



Volgens The Sun heeft de aanvaller aan zijn vrienden laten weten dat de kans groot is dat hij komende zomer vertrekt bij Barça. Daarbij noemde hij ook de naam van zijn volgende werkgever. Het zou Manchester United zijn dat de buitenspeler dolgraag over wil nemen van Barcelona.



Om zich te kunnen versterken met Neymar is Manchester United bereid om ver te gaan. De club zou een bedrag van liefst 200 miljoen euro over hebben voor de international.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.