Büttner uitgelachen bij Manchester United: "Toen was ik het zat"

Alexander Büttner is tegenwoordig terug bij Vitesse, maar in het verleden droeg hij ook het shirt van Manchester United. De verdediger kan zich zijn eerste week bij de club uit de Premier League nog goed heugen en de grote fout die hij in die week beging...



Büttner kreeg bij Manchester United pas later door dat de rondo's verdeeld zijn over drie groepen. Er was een rondo waar de Spaans sprekende spelers aan meedeed, een rondo voor de jonge spelers en een rondo voor de sterren. "Ik maakte de grote fout om meteen bij de sterren te gaan staan, omdat ik met Robin meeliep", vertelde Büttner aan De Telegraaf.



Büttner moest het dan ook opnemen tegen onder meer Giggs, Rooney en Rio Ferdinand. "Nou, je begrijpt wel hoe dat ging. Ik stond de hele tijd in het midden. Wat er ook gebeurde: ’Alex, in het midden!’ Dat heeft een week geduurd. Toen was ik het zat. Op vrijdag riep ik: ’Nee, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer in het midden! Ik ben geen gek, hè’. Ik weet nog goed dat Giggs toen naar me toen kwam en hij schaterend zei dat het een week had geduurd voordat ik ’nee’ zei", aldus Büttner.