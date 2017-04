PSV-parel looft teamgenoot: "Wat een voetballer"

Jong PSV heeft vrijdagavond een 1-0 overwinning behaald ten koste van Telstar. Albert Gudmundsson maakte met zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen het verschil, maar de IJslander wilde niet met de eer strijken.



Gudmundsson wees in gesprek met het Eindhovens Dagblad nadrukkelijk naar teamgenoot Oleksandr Zinchenko, die zijn negende assist in zes duels noteerde. "Wat een voetballer. Daar wil ik elke dag wel mee op het veld staan", sprak de lovende matchwinnaar.



"Oleksandr is iemand die me de afgelopen wedstrijden heel veel kansen heeft geboden en een verdediging kapot weet te spelen. Hij blijft ervoor gaan en heeft een prachtige techniek. We voelen elkaar blijkbaar goed aan, want ik geloof dat ik dankzij hem al zes goals heb kunnen maken", aldus Gudmundsson.





Gudmundsson al met zijn 16e treffer van het seizoen bij Jong #PSV, na een prachtige assist van Oleksandr Zinchenko. #psvtel — Rik Elfrink (@RikElfrink) 28 april 2017