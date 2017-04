Halverwege het seizoen was Achilles '29 door vrijwel iedereen afgeschreven voor lijfsbehoud in de Jupiler League. Toch is het na de voorlaatste speeldag nog steeds mogelijk dat de formatie uit Groesbeek het laatst lacht.



Na het 3-3 gelijkspel bij De Graafschap en de nederlaag van FC Dordrecht is alles nog mogelijk. Trainer Eric Meijers vertelt aan De Gelderlander: "We leven nog en ik acht de kans reëel dat we het gaan redden. FC Dordrecht moet op de slotdag naar FC Den Bosch en die hebben nog wat goed te maken in hun laatste thuiswedstrijd na de 5-0 nederlaag bij Jong FC Utrecht."



Zelf moet Achilles '29 in eigen huis winnen van Jong PSV en dan ligt het lot in handen van Dordrecht. "17 miljoen mensen hebben ons misschien al afgeschreven, maar wij zelf niet", zo toont Meijers zich nog altijd zeer strijdbaar.