Juventus maakt Romeinse derby extra interessant

Juventus heeft vrijdagavond spaarzaam puntenverlies geleden in de Italiaanse Serie A. Op bezoek bij subtopper Atalanta Bergamo liet de koploper vlak voor tijd de winst glippen: 2-2.



Atalanta gaf via Andrea Conti al een duidelijk signaal af aan de 'Oude Dame', maar een eigen doelpunt van Leonardo Spinazzola deed de wedstrijd kantelen. Zeven minuten voor tijd leek de Braziliaan Dani Alves wéér een overwinning uit het vuur te slepen.



De thuisclub weigerde echter op te geven en werd daarvoor beloond. Een slotoffensief resulteerde in een scrimmage en daaruit wist Remo Freuler de 2-2 aan te tekenen. Juventus staat nu negen los van AS Roma, maar die ploeg kan enigszins inlopen door aartsrivaal SS Lazio te verslaan.



Scoreverloop:

1-0 (45') Andrea Conti

1-1 (50') Leonardo Spinazzola (eigen doelpunt)

1-2 (83') Dani Alves

2-2 (89') Remo Freuler