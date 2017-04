Prima generale Lyon zonder Memphis, Schalke wint ruim

Olympique Lyon heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Franse Ligue 1. In aanloop naar het heenduel met Ajax in de Europa League won de Franse ploeg met 1-2 van Angers.



Zonder de geblesseerde Memphis Depay (enkel) begon Lyon goed aan het duel. Mathieu Valbuena en Nabil Fekir wisten al voor rust een comfortabele voorsprong op te bouwen, maar Cheikh Ndoye deed na de hervatting nog iets terug. De ploeg van Bruno Génésio staat momenteel vierde en dat lijkt nationaal ook het hoogst haalbare.



Lyon staat op vijftien punten van de nummer drie OGC Nice, maar Girondins de Bordeaux volgt op plek vijf met twee punten verschil. Plek vier verdedigen is dus het credo. Ondertussen wacht Ajax als opponent in de halve finales van de Europa League.



Schalke 04 wint ruim

In de vorige ronde wist Ajax af te rekenen met Schalke 04. Die ploeg won vrijdagavond met 1-4 van Bayer Leverkusen in de Bundesliga. Guido Burgstaller (tweemaal), Benedikt Höwedes en Alessandro Schöpf troffen doel voor de ploeg van bankzitter Klaas-Jan Huntelaar. Stefan Kiessling scoorde nog tegen.