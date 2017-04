Jörgensen: "Het is niet altijd aan de voetballer"

Nicolai Jörgensen is momenteel de fiere topscore van de Eredivisie en won al driemaal de 'Gouden Veter', de wekelijkse verkiezing van Voetbal Inside. Ongetwijfeld zal zijn naam ook op buitenlandse lijstjes voorkomen.



Onlangs zei Jörgensen honderd procent zeker te zijn van een langer verblijf bij Feyenoord, maar nu was hij al een tikkeltje genuanceerder. "Voetbal is een raar wereldje. Het is niet altijd aan de voetballer. Maar ik hoop oprecht dat ik volgend seizoen nog bij Feyenoord speel."



De Deen, momenteel goed voor 21 competitiedoelpunten, beheerst de Nederlandse taal na een klein jaar nog nauwelijks. Ook dat is nog een wens. "Ik heb geen tijd gehad voor lessen, maar ik denk dat het er na de zomer wel van komt."