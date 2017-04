Oud-Ajacieden oordelen: "Ook het toernooi winnen"

Ajax won in 1995 de Champions League, maar heeft sindsdien nooit meer een Europees clubtoernooi gewonnen. Volgens Stefan Pettersson kan 2017 zomaar hét jaar van de Amsterdammers worden.



De oud-Ajacied hoopt dat het de ploeg lukt om uitgerekend in Solna de eindzege te grijpen. "Als Ajax het haalt, ben ik er sowieso bij", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Je moet niet te vaak roepen dat iets onmogelijk is. Wij wonnen met IFK Göteborg in 1987 ook de UEFA Cup, daar hield niemand rekening mee."



Toenmalig Ajax-assistent Gerard van der Lem zag Lyon eerder AZ vernederen en noemt de opponent 'te goed'. " Ik hoop het hoor, maar ik vrees dat de halve finale het eindstation is." Michiel Kreek ziet juist kansen. "Als Ajax nog een paar keer de ‘Schalke-vorm’ haalt, kan alles gebeuren. Ook het toernooi winnen."



Ajax speelt komende woensdag thuis tegen Lyon.