'Real-sterkhouder reageert op mogelijke ruildeal United'

Toni Kroos is niet van plan om Real Madrid op korte termijn te verlaten. Meerdere Premier League-clubs hebben zijn naam op het verlanglijstje gezet, maar de Duitser heeft volgens Marca geen interesse in een zomertransfer.



Met name Manchester United is genoemd als optie. De Engelse recordkampioen dreigt David De Gea te verliezen aan de Madrilenen en overweegt Kroos in te brengen als ruilmiddel. Vlak voor het WK 2014 was United ook al geïnteresseerd, maar een trainerswissel bewoog hem ertoe om voor Real Madrid te kiezen.



Ook nu kan United de komst van de 27-jarige spelmaker te vergeten. In oktober 2016 verlengde Kroos zijn verbintenis in het Bernabéu tot 2022 en gezien zijn invloedrijke rol is het voor hem geen optie om te verkassen. Dit seizoen speelde hij in totaal 41 officiële duels voor de club.