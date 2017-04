"Hij is wel een jongen die zo'n finale kan beslissen"

Ronald Spelbos heeft een verleden bij zowel AZ als Vitesse. Zondagavond mag de 62-jarige Utrechter toekijken hoe één van zijn oud-werkgevers beslag legt op de KNVB Beker.



Spelbos verwacht een gelijkopgaande finale. "Maar ik hou het op AZ. Omdat die ploeg toch wel veel scorend vermogen heeft en het misschien iets stabieler oogt. Maar nogmaals, ik denk dat het erg dicht bij elkaar ligt. Het is moeilijk in te schatten", zo laat hij weten aan ELF Voetbal.



Zelf won hij de beker driemaal met AZ. Hij maakte deel uit van een succesvol team, maar hij kijkt ook graag naar de huidige ploeg. Naar Alireza Jahanbakhsh bijvoorbeeld. "Als die in goeden doen is, vind ik het wel een erg lekkere speler. Ik kijk er graag naar."



Spelbos wijst echter ook een keerzijde aan. "Op het moment is het nog een beetje wisselvallig hè. Ik denk wel dat hij een jongen is die zo'n finale kan beslissen. Net als aan de andere kant Ricky van Wolfswinkel dat kan."