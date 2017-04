Ajax-directeur Edwin van der Sar acht de ploeg zeker niet kansloos in het Europese tweeluik met Olympique Lyon. De Fransen worden aangemerkt als favoriet, maar na het uitschakelen van Schalke 04 is het vertrouwen groot.



Van der Sar laat aan Ajax TV weten: "In topsport tellen alleen medailles en bekers. Het geeft de internationale uitstraling dat Ajax weer terug is. Je kijkt niet alleen naar de korte termijn. Natuurlijk zijn we blij met dat we nu bereikt hebben, maar we zijn er nog niet. We willen en moeten nog meer."



Stiekem kijkt Van der Sar al verder. "Je bent bij de laatste vier en je bent er maar drie wedstrijden vandaan. Het is realistisch en daar moet je nu ook voor gaan. Lyon is een sterke tegenstander met goede spelers maar die hebben wij ook, dat hebben we laten zien."



De directeur ziet veel potentie in de ingezette ontwikkeling. "Ik denk dat nu de uitwerking gaat komen van de stappen die toen gemaakt zijn. Het is ondenkbaar dat we voor een vierde jaar op rij geen kampioen zouden worden."