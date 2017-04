Vitesse-eigenaar: "Wedstrijd van een afstand volgen"

Alexander Chigirinskiy is de eigenaar van eredivisionist Vitesse, maar staat eigenlijk altijd op de voorgrond. De bestuurder is zelfs niet van plan om de bekerfinale tegen AZ te bezoeken komende zondag.



In een brief aan de Vitesse-aanhang komt Chigirinskiy aan het woord over de finale. "Het is jammer, maar ik kan zelf niet aanwezig zijn bij de finale. Dat lukt niet", zo citeert De Gelderlander. "Ik zal de wedstrijd van een afstand volgen. Maar mijn hart en gedachten zullen in Rotterdam zijn."



"Met het oog op ons 125-jarige bestaan zou het veroveren van een prijs ons echt een geweldig gevoel geven. Winnen bezorgt de speler, supporter én de club enorm veel vreugde. Ik hoop dat we deze test met zijn allen met succes doorstaan en dat we onze ambities bewijzen als een club voor de toekomst", aldus Chigirinskiy.



De eigenaar blijft dus op de achtergrond, maar volgt de ploeg volop. "Ik heb geregeld contact met het management van Vitesse. Dan bespreken we de verrichtingen van de club. De prestaties. En we behandelen lopende zaken."