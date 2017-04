Henk Fraser stond ooit bekend als een bikkelharde voetballer. Supporters uit die tijd verlangen tegenwoordig vaak terug naar zulke speler, maar de Vitesse-trainer weet dat het nu niet meer mogelijk is.



"Nee, gelukkig. Dat kan niet meer, ook door de invloed van camera's", zo laat de oefenmeester weten in De Volkskrant. "Anderzijds zijn er zaken die bij het spel horen en die ik mis in het Nederlands voetbal. Er is een tendens van iets mannelijker voetbal."



Fraser vervolgt: "Er zijn factoren die van invloed zijn op ons bijna truttige spel, ten opzichte van Engeland, Spanje, zelfs België. Kunstgras is een factor. Scheidsrechters ook. Nijhuis, maar ook Kuipers en Makkelie, laten mannelijk spel toe. Maar zij moeten vertrouwen krijgen, van de mensen die hen leiding geven."



Daarbij kijkt de trainer ook in de spiegel. "Als ik mannelijk voetbal wil, moet ik ook niet om alles lopen zeuren. Bij mij moet verandering plaatsvinden, bij collega's, bij media en bij supporters. Wij zijn met zijn allen niet meer gewend het spel te spelen zoals het ooit is begonnen: mannelijk."