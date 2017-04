'Mogelijke huldiging Feyenoord kost nu al tonnen'

Theoretisch is het nog mogelijk dat Feyenoord naast het kampioenschap grijpt, maar in Rotterdam-Zuid worden er nu al voorbereidingen getroffen. Sterker nog: de kostenpost loopt nu al in de papieren.



Op de Coolsingel vinden allerlei werkzaamheden plaats en ook op het Oostplein is daar sprake van. Beide bouwputten worden deels ontmanteld en afgesloten, waardoor er dagenlang niet gewerkt kan worden. Volgens werknemers van aannemer Van den Heuvel loopt de kostenpost nu al in de tonnen.



"Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als mensen zouden gaan gooien met de stenen en het andere materiaal dat hier nu ligt. Dat is levensgevaarlijk", zo citeert RTV Rijnmond. Mocht Feyenoord op 14 mei pas kampioen worden, dan loopt de financiële schade zelfs nog veel verder op.



De betrokken partijen willen verder niet reageren op het prijskaartje van de huldiging.