FourFourTwo betitelt oud-Ajacied als grote teleurstelling

Het toonaangevende FourFourTwo heeft een toptien van grootste teleurstellingen in de Engelse Premier League samengesteld op basis van dit seizoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het ontslag van Claudio Ranieri bij Leicester City en de prestaties van Pep Guardiola bij Manchester City, maar ook Viktor Fischer komt aan de orde.



Naast het degradatiegevaar van Middlesbrough is ook de ontwikkeling van de oud-Ajacied als teleurstelling benoemd. "Het leek te mooi om waar te zijn. De wereld ontdekte Fischer toen hij een hattrick maakte tegen Liverpool in de NextGen en dat kwam ook aan het licht in het profvoetbal. Met zijn skills en scorend vermogen hielp hij Ajax enigszins om meerdere malen op rij landskampioen te worden."



Ook bij Denemarken brak Fischer door. "Hoe komt zo'n speler dan terecht bij Middlesbrough? Helaas heeft een bovenbeenblessure hem in 2014 een jaar gekost en dat lijkt zijn vermogen te hebben aangetast. Hij werd voor een behoorlijk bedrag ingelijfd door Middlesbrough en mocht sindsdien maar vier keer starten in de Premier League."