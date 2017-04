Koeman baalt: "Niet goed dat de spelers al een vakantiegevoel heb

Everton neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Premier League-koploper Chelsea. Manager Ronald Koeman leeft met revanchegevoelens toe naar dit duel. Zijn ploeg werd eerder dit seizoen namelijk met 5-0 van de mat geveegd door Chelsea.



"In dit hele seizoen was er maar één wedstrijd waarin we volledig kansloos waren. Dat was op Stamford Bridge tegen Chelsea (5-0, red.). Daar hadden we zelfs geen uitzicht op een punt. Nu willen we laten zien dat we ons hebben ontwikkeld dit seizoen door ze meer tegenstand te bieden", vertelt de Nederlander op de persconferentie in aanloop naar het duel.



De oud-voetballer hoopt dat zijn ploeg deze week iets beter voor de dag komt dan afgelopen week. Er staat voor Everton eigenlijk niets meer op het spel en dat was te merken aan de inzet. "Ik voelde een gebrek aan motivatie afgelopen week en daar hou ik niet van", aldus Koeman. "Dat was misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Het is niet goed dat de spelers al een soort van vakantiegevoel hebben en het is mijn taak als manager om die motivatie terug te krijgen. Een thuiswedstrijd tegen de beste ploeg uit de Premier League zou genoeg moeten zijn."