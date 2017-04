Strootman spreekt zich uit over zijn toekomst bij AS Roma

Kevin Strootman beschikt nog over een contract tot de zomer van 2018 bij AS Roma en dus draait het geruchtencircuit op volle toeren. Als de Romeinen nog iets aan hem willen verdienen, zullen ze hem deze zomer moeten verkopen of een nieuw contract aanbieden.



De Oranje-international is voorlopig echter niet van plan om Rome te verlaten en dus zijn de contractonderhandelingen al gestart. "We zijn in gesprek over een nieuw contract", vertelt de oud-speler van onder meer PSV aan Sky Italia.



"Volgend jaar speel ik nog gewoon hier", aldus Strootman, die benadrukt dat een nieuw contract nog geen uitgemaakte zaak is "Na een vijfjarig contract moet alles wel op z'n plaats vallen. Er is nu een nieuwe technisch directeur (AS Roma hengelde de geprezen Monchi binnen, red.), waardoor er wel iets veranderd is binnen de club."